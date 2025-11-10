Giriş / Abone Ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 13.25 km olarak açıkladı.

  • 10.11.2025 05:16
  • Giriş: 10.11.2025 05:16
  • Güncelleme: 10.11.2025 06:07
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

