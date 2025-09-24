Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı güvenlik kamerasına yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 01:27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.