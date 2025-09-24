Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.27’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmazken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 01:27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.