Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 10.10'da merkez üstü Sındırgı olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 28.10.2025 10:20
  • Giriş: 28.10.2025 10:20
  • Güncelleme: 28.10.2025 10:26
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.

Buna göre, saat 10.10'da merkez üstü Sındırgı olan bir deprem yaşandı.

Deprem, yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.

