Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 10.10'da merkez üstü Sındırgı olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.
Buna göre, saat 10.10'da merkez üstü Sındırgı olan bir deprem yaşandı.
Deprem, yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:10:00 TSİ
Enlem:39.1775 N
Boylam:28.26639 E
Derinlik:6.22 km
Detay:https://t.co/pa3n2LRar8