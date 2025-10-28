Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.

Buna göre, saat 10.10'da merkez üstü Sındırgı olan bir deprem yaşandı.

Deprem, yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.