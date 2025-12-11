Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."