Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Vvh95XA0N7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."