Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 11.21'de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 16.08.2025 11:38
  • Giriş: 16.08.2025 11:38
  • Güncelleme: 16.08.2025 11:45
Fotoğraf: AA

Balıkesir'de yaşanan depremlere bir yenisi eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de meydana gelen depreme ilşişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 11.21'de merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.

