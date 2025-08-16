Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de yaşanan depremlere bir yenisi eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de meydana gelen depreme ilşişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 11.21'de merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.