Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 11.21'de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir'de yaşanan depremlere bir yenisi eklendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de meydana gelen depreme ilşişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 11.21'de merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-16
Saat:11:21:43 TSİ
Enlem:39.15083 N
Boylam:28.18917 E
Derinlik:7.58 km
Detay:https://t.co/D9Mn0ySyMX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi