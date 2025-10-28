Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:05:36:30 TSİ
Enlem:39.1875 N
Boylam:28.20694 E
Derinlik:7 km
