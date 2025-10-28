Giriş / Abone Ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • 28.10.2025 06:43
  • Giriş: 28.10.2025 06:43
  • Güncelleme: 28.10.2025 06:45
Kaynak: AA
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Depo Photos

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

