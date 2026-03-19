Balıkesir'de 4 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

R.A. (42) idaresindeki otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçapınar Mahallesi mevkisinde T.B. (51) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlar İrfan K. (52) kontrolündeki otomobil ile S.G. (44) idaresindeki otomobile çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.G. ise ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İrfan K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.