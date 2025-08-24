Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir Sındırgı merkezli deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 5.0 olduğunu açıkladı.

Söz konusu deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.