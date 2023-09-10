Balıkesir'de arazi yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde başlayan arazi yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.