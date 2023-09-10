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Balıkesir'de arazi yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde başlayan arazi yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çevre
  • 10.09.2023 17:50
  • Giriş: 10.09.2023 17:50
  • Güncelleme: 10.09.2023 17:53
Kaynak: AA
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Balıkesir'de arazi yangını
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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