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Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 22.06.2025 10:53
  • Giriş: 22.06.2025 10:53
  • Güncelleme: 22.06.2025 10:55
Kaynak: AA
Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Fotoğraf: AA

Balıkesir''in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeremetler Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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