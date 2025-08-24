Balıkesir'de arka arkaya deprem

Balıkesir Sındırgı merkezli deprem meydana geldi. Saat 21.58'de gerçekleşen depremle ilgili bilgi veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyüklüğü 4,8 olarak açıkladı.

Söz konusu deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada, saha tarama çalışması başlatıldığını bildirdi. Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

ARKA ARKAYA DEPREMLER MEYDANA GELDİ

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.