Balıkesir'de art arda depremler

AFAD verilerine göre, saat 15.10'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sındırgı'da saat 10.29'da da 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

  • 27.08.2025 10:43
  • Giriş: 27.08.2025 10:43
  • Güncelleme: 27.08.2025 15:43
Fotoğraf: AA

Balıkesir'de son günlerde yaşanan depremelere bir yenisi eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 15.10'da merkez üssü Sındırgı olan 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan Balıkesir'de bugün saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Saat 10.29'da da 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Depremin derinliği 9,7 kilometre olarak ölçüldü.

