Balıkesir'de art arda depremler
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Verilere göre, 11.59'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlere ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 10.34'te merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı dakikalarda 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Söz konusu depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 24, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-24
Saat:10:34:22 TSİ
Enlem:39.16111 N
Boylam:28.29833 E
Derinlik:6.91 km
