Balıkesir'de art arda depremler

Balıkesir'de son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlere ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 10.34'te merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı dakikalarda 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Söz konusu depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü.