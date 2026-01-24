Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de art arda depremler

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Verilere göre, 11.59'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Güncel
  • 24.01.2026 11:03
  • Giriş: 24.01.2026 11:03
  • Güncelleme: 24.01.2026 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Balıkesir'de son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlere ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 10.34'te merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı dakikalarda 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Söz konusu depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü.

