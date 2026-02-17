Balıkesir'de asfalt yol, sağanak sonrası çöktü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Balıkesir-Savaştepe kara yolunda, toprak kayması meydana geldi. Yumuşayan asfalt yol, kısmen çöktü.

Savaştepe ilçesinde son günlerde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü. Bölgede trafik akışı tek yönlü ve kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.(DHA)

FOTOĞRAFLI