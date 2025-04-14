Balıkesir'de ayının saldırdığı kişi yaralandı
Kaynak: AA
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi kırsal Pulakes mevkisinde, zeytin işçisi Şaban Özçelik'e (67) ağaç budadığı esnada ayı saldırdı.
Özçelik, aldığı darbelerle omzundan ve ayağından yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Özçelik, buradaki tedavisinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.