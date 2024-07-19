Balıkesir'de balkondan düşen çocuk öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonundan düşen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12) isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü. Sevgin'in yaz tatili nedeniyle anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği belirtildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5. kattaki balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği öğrenilen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), Atatürk Mahallesi Mustafa Çavuş Sokak'taki apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.

Ailesinin ve etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevgin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeninin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.