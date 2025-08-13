Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de baraka yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde barakada çıkan yangın yanındaki barakalara da sıçradı. Yangında 65 yaşındaki felçli Şaban Kalay hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaldığı baraka çıkan yangında felçli olan 65 yaşındaki Şaban Kalay hayatını kaybetti. Yangında alevlerin sıçradığı bitişikteki 3 baraka da kullanılamaz hale geldi.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkisindeki Şaban Kalay'a ait barakada saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki akrabalarına ait diğer 3 barakaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının başladığı barakadaki felçli olan Şaban Kalay'ın cesediyle karşılaştı.

Kalay'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

4 baraka kullanılmaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

