Balıkesir'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.C.D. (50) idaresindeki 34 GGZ 965 plakalı motosiklet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Demirkapı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, İ.C.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.