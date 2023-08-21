Balıkesir'de bir kişi silahla öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Camivasat Mahallesi 30. Sokak'ta karşılaşan Nihat Mingü (18) ile M.Ç. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.Ç, yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabanca ile Mingü'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mingü'nün göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ç, Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Mingü'nün cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.