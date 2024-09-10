Balıkesir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki motosiklet bayiine motosikletle gelen 2 kişi, iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'e (42) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 4 el ateş etti. Saldırıda Şimşek, sol diz ve sağ bacağından yaralandı.

Saldırıyı görenlerin durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerden M.A.İ. (19) polislerce kısa sürede yakalandı, diğer şüpheli aranıyor.