Balıkesir'de boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrası kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam, bakıcının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi Misafirhanesi'nde kalan 91 yaşındaki Ahmet Altay, akşam yemeği yerken soluk borusuna yemek kaçması sonucu aniden fenalaştı.

Durumu fark eden personel İsmail Kantar, yaşlı adama müdahalede bulundu.

Durumu fenalaşan Ahmet Altay'a Heimlich manevrası yapan bakıcı Kantar, yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı.

Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da personele verilen eğitimlerin önemine dikkati çekerek, Heimlich Manevrası ile Sevgi Evi misafirhanesi konuğu Altay'ı hayata bağlayan İsmail Kantar'a teşekkür etti.