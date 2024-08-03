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Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 16:54
  • Giriş: 03.08.2024 16:54
  • Güncelleme: 03.08.2024 16:55
Kaynak: DHA
Balıkesir'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü

Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın saman balyalarının da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

İhbarla çiftliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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