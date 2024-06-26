Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.