Balıkesir'de çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Akçakısrak Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen orman işletme ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yangın nedeniyle can kaybı bulunmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.