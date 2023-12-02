Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 28 yıl hapis cezası verilen firari yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak: AA
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, firari A.C.O, saklandığı evde bulundu.
Firari, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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