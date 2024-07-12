Balıkesir'de denizde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

Balıkesir'de önceki gün serinlemek için girdiği girdiği denizde kaybolan emekli öğretmen Banu Şafak T'nin cansız bedeni Edincik sahilinde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde önceki gün denizde kaybolan ve arama kurtarma çalışması başlatılan kadının cansız bedeni bulundu.

Erdek-Bandırma kara yolu güzergahındaki Edincik sahilinde bir kadın cesedi olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti.

İncelemede, cesedin, tatilini geçirmek üzere geldiği Erdek Askeri Kamp Bölgesi'nde 10 Temmuz'da denize giren ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı için arama çalışması başlatılan emekli öğretmen Banu Şafak T'ye (55) ait olduğu belirlendi.

Banu Şafak T'nin cansız bedeni, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.