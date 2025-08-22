Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: AA
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
F.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Bostancı Mahallesi Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü F.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, traktörün altından çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.