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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 14:51
  • Giriş: 16.03.2025 14:51
  • Güncelleme: 16.03.2025 14:51
Kaynak: AA
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

S.G. (60) yönetimindeki 10 SK 318 plakalı traktör, Yeni Mahalle'de tarla sürüldüğü sırada sulama kanalının bulunduğu alana devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan S.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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