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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 09:49
  • Giriş: 23.04.2025 09:49
  • Güncelleme: 23.04.2025 09:49
Kaynak: AA
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

M.A. (64), idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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