Balıkesir'de dolu yağışı

Ajans Haberleri
  • 28.11.2025 16:35
  • Giriş: 28.11.2025 16:35
  • Güncelleme: 28.11.2025 16:35
Kaynak: DHA
Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.(DHA)

FOTOĞRAFLI

