Balıkesir'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umut A. (28) yönetimindeki 07 Y 2961 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'taki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan motosikletin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alevlerden kurtulan motosikletteki diğer kişi Yalçın K. (28) ise sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Umut A'nın cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.