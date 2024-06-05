Balıkesir'de ekmeğe zam

Balıkesir'de 8 TL olarak satılan 300 gram somun ekmeğin fiyatı, 6 Haziran Perşembe gününden itibaren 10 TL'ye çıkarıldı.

Balıkesir'de maliyet artışı nedeniyle 300 gram somun ekmeğin fiyatı 10 TL olarak güncellendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, artan girdi maliyetleri dolayısıyla 200 gram ekmeğin fiyatını 10 TL yaptı.

Belediyenin ekmek zammının ardından 8 TL olarak satışta olan 300 gram somun ekmeğin fiyatı da 6 Haziran Perşembe gününden itibaren 10 TL olarak güncellenecek.