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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir mahalledeki elektrik arızasını gidermeye çalışan teknisyen Oktay Salar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 16.01.2025 11:58
  • Giriş: 16.01.2025 11:58
  • Güncelleme: 16.01.2025 12:02
Kaynak: AA
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ebubekir Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermeye çalışan teknisyen 30 yaşındaki Oktay Solar, henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

Solar, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Solar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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