Balıkesir'de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü
Kaynak: AA
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde elektrik akımına kapılan şoför hayatını kaybetti.
Sürücü Orhan Kalman, Karaçam Mahallesi'nde, kullandığı 10 AEB 47 çekici plakalı tıra yüklenen gübrenin üzerini brandayla kapatmak istedi.
Bu sırada dorsenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Kalman yaralandı.
Kalman, vatandaşlarca çağrılan ambulansla önce Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kalman kurtarılamadı.