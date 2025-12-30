Balıkesir'de Elif Kumal'dan haber alınamıyor: 'Erkek arkadaşı' gözaltında

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için arama çalışması başlatılırken 'erkek arkadaşı' olduğu ifade edilen E.G. gözaltına alındı.

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi.

İddiaya göre, gölet çevresinde kamp yapan Elif Kumal ile 'erkek arkadaşı' olduğu belirtilen E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal’dan haber alamayan E.G, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

E.G. GÖZALTINDA

Jandarma koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı.

Arama çalışmalarında şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadığı belirtildi. Kumal’ı bulmak için çalışmalar sürerken, E.G'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.