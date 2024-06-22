Balıkesir'de eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, eşini tabancayla vurarak yaralayan kişi, intihar girişiminde buldu.

Tütüncü Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan C.G. (62), karısı M.G'ye (55) tabancayla ateş etti.

C.G. daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından C.G. ve M.G, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, C.G. ve M.G'nin 2 yıl önce İstanbul'dan Gönen ilçesinde taşınarak, burada bahçe bakım işleriyle evlerini geçirdikleri öğrenildi.