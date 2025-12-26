Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Topallar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Saadettin Öztürk'e (70) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan Öztürk yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık tespit edildi.
Öztürk, buradaki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.