Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Ajans Haberleri
  • 31.10.2024 23:17
  • Giriş: 31.10.2024 23:17
  • Güncelleme: 31.10.2024 23:17
Kaynak: AA
Balıkesir'de husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti.

Kırsal Karapürçek Mahallesi'nde A.Ü. (63) ile aralarında daha önceden husumet bulunan A.O.G. (66) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ü, otomatik av tüfeğiyle A.O.G'ye ateş etti. A.Ü. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, A.Ü. ve A.O.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından A.Ü. ve A.O.G'nin cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol