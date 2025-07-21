Balıkesir'de içme suyu hattına sabotaj girişimi: 4 kişi savcılığa sevk edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına yönelik sabotaj girişiminde bulunuldu. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından tespit edilen sabotaj girişiminin ardından 4 kişi suç üstü yakalanarak savcılığa sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; sahte plakalı araçla bölgeye gelen dört kişi, ilçeyi günlerce susuz bırakmak üzere suyun akış yönünü değiştirme girişiminde bulundu.

Gelişmeyi Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyadan duyurdu. Akın, şu açıklamayı yaptı:

"İçme Suyu Hatlarımıza Yapılan Sabotaj Girişimi Üzerine Balıkesirli Hemşehrilerime Üzülerek Duyurumdur

Kıymetli Hemşehrilerim,

Erdek’te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık. BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel yaşam hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Yıllardır “görünmez” denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."