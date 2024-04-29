Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Dağ (42) idaresindeki 10 UF 635 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde Z.A.E. (25) yönetimindeki 35 ARL 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile A.B, N.K, İ.B. ve A.A.S. yaralandı.

Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Dağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.