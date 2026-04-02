Balıkesir'de İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'i aştı
Balıkesir'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi yüzde 70'i geçti.
Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan, yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1991'de hizmete alındı.
İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve kuraklık nedeniyle görünür hale gelen eski Balıkesir-İzmir kara yolu, yağışların artmasının ardından yeniden su altında kaldı.
Aralık 2025'te yüzde 10 olan barajın su seviyesi, son günlerde artan yağışlarla yüzde 71,30'a yükseldi.
Kuraklık nedeniyle oluşan çatlakların kaybolduğu, baraj havzasının birçok noktasında suyun metrelerce yükseldiği görüldü.