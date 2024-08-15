Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü
Kaynak: AA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sahil Mahallesi'ndeki bahçesinde incir toplamak için ağaca çıkan Yaman Türker (59) düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Türker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Türker'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.