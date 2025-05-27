Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait inek bir batında 5 buzağı doğurdu.

Doğumun ardından buzağılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnek sahibi İnce, gazetecilere, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli." dedi.