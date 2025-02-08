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Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Minibüste bulunan 18 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 08.02.2025 10:10
  • Giriş: 08.02.2025 10:10
  • Güncelleme: 08.02.2025 10:20
Kaynak: AA
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 işçi yaralandı.

D.A. idaresindeki rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerinin bulunduğu midibüs, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

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