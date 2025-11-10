Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil, Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hasan Keskin (30) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs, Balıkesir-Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında, Kemal Hırca (56) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden E.C.A. (25) E.E. (26) T.U. (22) ve H.E. (23) yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 4 yaralı, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.