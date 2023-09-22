Balıkesir'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

Balıkesir'de IŞİD ile bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alınırken, emniyete götürülen şahısların sorgusu devam ediyor.

Balıkesir'de IŞİD ile bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şafak operasyonunda 5 IŞİD şüphelisi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler arasında Irak'ta IŞİD'in polis güçlerinden sorumlu bir kişi ile örgüt içerisinde silahlı gruplar içerisinde faaliyet yürüten ve bomba eğitimi alan kişiler olduğu de öğrenildi.



Emniyete götürülen şahısların sorgusu devam ediyor.