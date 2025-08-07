Balıkesir'de kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldüren fail intihar etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Avcı (36), eşi Gonca Avcı'yı (32) bıçaklayıp kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cesedi bulunan Mehmet Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Cansız bedenler, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.