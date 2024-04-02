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Balıkesir'de kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2024 13:46
  • Giriş: 02.04.2024 13:46
  • Güncelleme: 02.04.2024 13:46
Kaynak: AA
Balıkesir'de kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol Elmas idaresindeki minibüs, Balıkesir-Bursa kara yolunun Karakaya Mahallesi mevkisinde kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki Sümbül Demir, Tuncay Canbaz, Fatma Duman, Meryem Yıldırım, Volkan Arslan, Meliha Yıldırım ve Emine Şimşek yaralandı.

Olay yerine gelen kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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