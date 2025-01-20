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Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 14:28
  • Giriş: 20.01.2025 14:28
  • Güncelleme: 20.01.2025 14:28
Kaynak: AA
Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.U. idaresindeki 34 DYK 059 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolu Akçapınar Mahallesi Kavşağı'nda S.K. yönetimindeki 54 HL 100 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.U. (42), S.U. (12), H.U. (66) ve M.U. (7) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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