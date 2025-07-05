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Balıkesir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 16:23
  • Giriş: 05.07.2025 16:23
  • Güncelleme: 05.07.2025 16:24
Kaynak: AA
Balıkesir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Ş.Y. (65) idaresindeki kamyonet, Akçal Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A'nın (71) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden M.A. ile araçlardaki Ü.A. (65), M.C. (75), F.N. (25), A.G.E. (9) ve M.E. (6) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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